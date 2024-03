Scream, i registi del sesto film rompono il silenzio sul loro addio al franchise!

L'addio di Matt Bellinelli-Olpin e Tyler Gillett dopo il successo ottenuto con Scream e Scream 6 ha lasciato di stucco i fan della saga che speravano in una certa continuità: i due non hanno mai fornito spiegazioni circa quella che sembrerebbe esser stata una loro decisione, ma in queste ore hanno finalmente rotto il silenzio.

Nello stesso giorno in cui Melissa Barrera ha parlato del suo licenziamento da Scream 7, infatti, i due registi hanno brevemente commentato la loro uscita dal franchise, parlando poi anche di Barrera stessa e dell'addio del primo regista del prossimo film della saga, Christopher Landon.

"Ce ne siamo andati" hanno spiegato Gillet e Bellinelli-Olpin, ridendo: "Siamo tristi al pensiero che non riusciremo a portare a termine la storia di Sam Carpenter, ma nelle nostre menti avevamo progettato Scream 6 in modo che la sua storia risultasse completa".

Il successivo passaggio dell'intervista è stato dedicato al già citato Landon, che ha abbandonato tra le polemiche la regia di Scream 7: "Abbiamo sentito Landon e l'abbiamo consolato un po'. Non sappiamo cosa sia successo, lui era entusiasta della cosa e aveva delle grandi idee, è una cosa molto triste". Per chi va via, comunque, c'è anche chi viene: Courteney Cox è infatti quasi certa del ritorno in Scream 7.

