Scream, i registi aprono ad un sesto capitolo:'Ci sono idee fantastiche'

Il longevo e acclamato franchise di Scream è tornato sugli schermi con il quinto capitolo, il primo non diretto dal suo compianto creatore Wes Craven. I registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin hanno preso il timone della saga e soddisfatto la maggior parte dei fan, che hanno apprezzato Scream 5. Ma il futuro cosa riserva?

Paramount non ha ufficializzato, per il momento, un sesto capitolo di Scream ma i registi sono pronti a tornare in sella.

Intervistati da Collider, Gillett e Bettinelli-Olpin hanno dichiarato che esistono altre idee originali sulla trama del franchise.



"Abbiamo un sacco di cose davvero divertenti e originali su cui stiamo lavorando. Sappiamo che c'è stata una conversazione su Ready or Not. Sappiamo sicuramente che Guy Busick e Jamie Vanderbilt hanno idee fantastiche su dove potrebbe dirigersi Scream dopo quest'ultimo capitolo. Vogliamo certamente essere coinvolti in tutto questo. Penso che dopo aver vissuto un'esperienza con persone che ti cambiano davvero, non soltanto in maniera creativa, il cuore ti si riempie e ti soddisfa in modi che non avremmo mai pensato che accadessero, e vuoi solo replicarlo il maggior numero di volte possibile" ha dichiarato Gillett. I due registi si erano detti disponibili a tornare in Scream anche in un'altra intervista per Entertainment Weekly.



Scream 5 riporta i fan nella cittadina di Woodsboro, venticinque anni dopo gli efferati omicidi che la sconvolsero. Un nuovo assassino con la maschera di Ghostface terrorizza un gruppo di adolescenti facendo riaffiorare paure nel passato che sembravano ormai sopite. Nel cast tornano Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.



Se volete rispolverare i ricordi leggete il nostro riassunto della saga di Scream fino all'ultimo recente capitolo.