Scream: potete affittare per una notte l'iconica casa dei film su Airbnb!

Il reboot di Scream è finalmente stato completato, ed è pronto a esordire nelle nostre sale il 14 Gennaio 2022. Ma non preoccupatevi, perché il celebre franchise non ci lascia soli per Halloween. Anzi, quest'anno permetterà ai fan di fare un'esperienza unica: sarà infatti possibile passare una notte nell'iconica casa, pagando un affitto su Airbnb.

I fan Europei dovranno, però, frenare subito l'entusiasmo. Solo il pubblico statunitense potrà infatti prendere parte a questa iniziativa. A dare la notizia è stato David Arquette su twitter, in una didascalia accompagnata da un video. "Non siete spaventati, no? Scoprite come prenotarvi su Airbnb e guardate il nuovo SCREAM che arriverà al cinema a Gennaio 2022." Nel video vediamo Arquette che mangia gli iconici Jiffy Pop popcorn e fa un giro per la casa prima di mettersi a guardare un film.

La trovata promozionale è davvero un'idea interessante. L'esperienza includerà un saluto virtuale del personaggio di Dewy (Arquette), una maratona di film di Scream e probabilmente alcuni scherzi architettati da Ghostface.

Ma non avete paura, perché se non potete viaggiare c'è anche un'esperienza virtuale intitolata "Secrets of Scream"! Questa si svolgerà online giovedì 28 Ottobre e permetterà ai fan di dare uno sguardo dietro le quinte dei celebri capitoli della pellicola con lo sceneggiatore originale Kevin Williamson.

Ma la domanda sorge spontanea: quanto costa? Immaginerete grandi cifre, ma non è così. Per l'esperienza di persona, un massimo di 4 persone possono prenotare un pernottamento per il 27 ottobre, il 29 ottobre o il 31 ottobre a soli $5 a persona!

Tutti i soldi che verranno raccolti per l'occasione andranno in beneficenza. Airbnb effettuerà donazioni a Ween Dream, che aiuta i giovani svantaggiati a permettersi i costumi di Halloween, mentre il 100% del ricavato dell'esperienza virtuale sarà devoluto al The Trevor Project.

Tutto questo, ovviamente, sarà in attesa dell'uscita del prossimo film, atteso per il 14 Gennaio 2022. Lo sapevate che il nuovo Scream avrà dei finali alternativi?