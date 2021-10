Scream, il nuovo poster arriva in tempo per Halloween e vi farà sgranare gli occhi

Scream di Wes Craven è uno dei 5 horror da vedere ad Halloween che vi abbiamo consigliato qualche giorno fa, e ora giusto in tempo per la Notte delle Streghe su Twitter è spuntato un nuovo poster ufficiale del prossimo capitolo della saga di Scream.

Pubblicato dall'account ufficiale del film (che non sarà intitolato Scream 5 nonostante sia a tutti gli effetti un sequel di Scream 4), il poster mostra l'iconica maschera di Ghostface come un mosaico composto da centinaia di altre minuscole maschere di Ghostface, accompagnate dalla didascalia: "Mi vedrete. Buon Halloween". Fa un po' male agli occhi, ma l'idea di design oltre ad essere molto suggestiva parrebbe anche a dir poco consapevole dei trascorsi della saga: Scream è infatti l'unica serie slasher in cui l'identità dell'antagonista cambia di film in film, pur mantenendo gli stessi abiti, e l'uso delle decine di mini-maschere di Ghostface per comporre LA maschera di Ghostface sembra un riferimento diretto alla natura 'molteplice' dell'assassino.

Ricordiamo che Ghostface non sarà l'unico personaggio di Scream a tornare nel nuovo episodio: oltre a Nave Campbell come Sidney Prescott, infatti, il film includerà anche la partecipazione di Courteney Cox come Gale Weathers, David Arquette come Dewey Riley e Marley Shelton come vice - ora divenuto sceriffo - Judy Hicks. Nel cast anche le new entry Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jack Quaid e Dylan Minnette.

La data d'uscita è fissata per il 14 gennaio 2022.