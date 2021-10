Scream: perché il nuovo film non è intitolato 'Scream 5'? Risponde Kevin Williamson

Il primo trailer del nuovo Scream ha mostrato il grande ritorno del temibile Ghostface, ma allo stesso tempo è confermato che il quinto episodio della saga cinematografica creata dal leggendario Wes Craven non avrà il numero 5 nel titolo.

In una recente intervista, il co-creatore di Scream Kevin Williamson ha rivelato perché l'ultimo capitolo della serie si intitola semplicemente Scream, e non più semplicemente 'Scream 5'. Williamson si è seduto con Us Weekly per discutere dell'imminente nuova uscita della saga, e ha parlato della decisione di eliminare il numero 5 dal titolo del film slasher. "Beh, sarà sempre e comunque Scream 5 perché è a tutti gli effetti il quinto film della saga. Abbiamo buttato via il titolo col numero cinque perché credo che nessuno volesse vedere il numero cinque di fianco alla parola Scream. Il motivo vero lo sa solo la Paramount, ma io sono d'accordo: penso che togliere il 5 e chiamarlo Scream funzioni perché questo film è in tutto e per tutto nuovo di zecca", ha spiegato Williamson.

Alcuni fan hanno mostrato scetticismo sul cambio di titolo, credendo inizialmente che la serie fosse stata riavviata, il che però non è il caso: Scream 2022 sarà ambientato nello stesso universo dei precedenti titoli della serie e vedrà il ritorno di diversi personaggi del film originale, tra cui Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox, tutti chiamati a riprendere i loro ruoli. A quanto pare, dunque, la decisione di togliere il numero 5 dal titolo è legata a questioni di marketing prese dalla Paramount: in fin dei conti, la mossa ha funzionata in casa Universal con il primo Halloween di David Gordon Green, che si è dimostrato un grande successo al box office.

E a proposito: secondo i registi del film, il trailer di Scream è solo un antipasto. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.