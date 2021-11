Scream, ecco perché David Arquette sarà sempre grato a Wes Craven

Ci sono tanti motivi per cui un attore può essere grato a un regista, e quello della star di Scream David Arquette non è certo meno legittimo di altri...

David Arquette è uno degli attori veterani che farà ritorno nel nuovo film di Scream in uscita nei prossimi mesi, ma c'è stato un tempo in cui non sapeva nemmeno se il suo personaggio potesse arrivare vivo alla fine del primo film.

In una recente intervista Arquette ha infatti espresso tutta la sua gratitudine per Wes Craven, che ha deciso di tenere in vita il personaggio di Dewey nelle varie pellicole.

"È un'opportunità meravigliosa poter essere parte du qualcosa per 25 anni. Adoro interpretare Dewey. È un personaggio così iconico" ha affermato "Beh, Wes Craven è stato abbastanza dolce da dire 'David, ti mettiamo su una barella, vediamo se ce la farai oppure no'. Poi la seconda volta che ne realizzammo uno mi disse 'Ok, stavolta dammi solo un pollice in su, non so se lo useremo oppure no'. Ma grazie a Dio per Wes Craven, perché ne uscii con un figlio da quella situazione"

"Voglio dire, non grazie a Wes Craven, grazie a Courteney Cox!" ha poi aggiunto, riferendosi alla costar e exmoglie Courteney Cox con cui ha intrapreso una relazione proprio tra un sequel e l'altro di Scream.

E adesso, a 25 anni di distanza dallo Scream originale, Arquette e Cox torneranno entrambi nei rispettivi ruoli per affrontare ancora una volta Ghostface.