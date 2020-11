Scream, parlano i registi: 'Non ci si può divertire nel guardar morire le persone'

Le riprese del nuovo Scream sono ormai terminate, e ora si è in piena fase di post-produzione. E mentre Kevin Williamson canta le lodi della pellicola, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ci raccontano qualcosa sulla loro visione.

Il nuovo capitolo di Scream , che servirà a rilanciare il franchise, non arriverà nelle sale prima del 2022, ma intanto i registi dell'opera spiegano quali sono stati gli intenti e le sfide nel realizzarlo.

"Ci siamo impegnati davvero tanto per ideare qualcosa di nuovo e originale, ma che possa comunque essere un omaggio al passato" esordisce Tyler Gillett "Ma è sicuramente una sfida perché ci sono cos' tante morti iconiche in questo franchise. E credo che per noi, ciò che più importasse fosse che che il pubblico potesse affezionarsi e provare dei sentimenti per questi personaggi. Così che, in qualsiasi forma si possa presentare il pericolo, sarà comunque dura vederli affrontare delle esperienze così traumatiche, come lo sarebbe se si trattasse di persone che conosci e ami".

"Ma abbiamo anche parlato a lungo di come far sì che ognuna di queste morti possa avere una specifica identità, proprio come precedenti film. Prendete la porta del garage... Capite che intendo?" aggiunge Matt Bettinelli-Olpin "Così abbiamo cercato di fare in modo che tutte le uccisioni qui potessero avere una propria definizione, e si potesse dire 'Oh, si tratta di questa, e funziona per questo motivo'".

Ma i due la più grande lezione l'hanno imparata dal solo e unico Wes Craven: "Una delle cose che abbiamo potuto apprendere guardando milioni di interviste di Wes Craven è che non ci si può divertire nel guardar morire le persone. Deve sempre essere qualcosa di orribile, perché si tratta di esseri umani (eccetto i film che richiedono una chiave comica)" continua Bettinelli Olpin, e dichiara "Scream ha sempre a che vedere con persone reali".