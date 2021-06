Scream, nuovi aggiornamenti sul film: Ghostface è pronto a tornare al cinema

l franchise di Scream creato da Wes Craven, uno degli horror più famosi della storia del cinema, tornerà nei cinema il prossimo anno e gli ultimi aggiornamenti sul nuovo film ufficiale sembrano confermare che, nonostante i problemi causati dalla pandemia, tutto sarà pronto per la data stabilita.

I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Ready or Not, V/H/S), tramite il post che trovate in calce all'articolo, ci fanno sapere dalle loro pagine ufficiali di Instagram che il nuovo Scream è finalmente pronto e la colonna sonora è stata completata. “Prometto che ne varrà la pena", scrive Gillett, mentre Bettinelli-Olpin aggiunge: “Abbiamo appena finito la colonna sonora al Newman Stage! Grazie mille a tutti gli artisti straordinari che hanno lavorato così instancabilmente a questo film”.

La colonna sonora di Scream è stata composta da Brian Tyler (Furious 7, Ready or Not). e accompagnerà le (dis)avventure di un cast che include Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison, oltre alle storiche star della saga Neve Campbell, David Arquette e Courteney Cox che torneranno rispettivamente nei panni di Sidney Prescott, Dewey Riley e Gale Weathers. Tra gli altri membri del cast anche la star di The Boys Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. Infine, Marley Shelton tornerà tornando nei panni di Judy Hicks, personaggio già comparso in Scream 4.

Scream è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Ready or Not, Castle Rock). Scream avrà dei finali alternativi e uscirà il 14 gennaio 2022.

