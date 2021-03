Scream e la 'notte più lunga della storia dell'horror': la traumatica esper

Gli attori di Scream non dimenticheranno mai l'esperienza vissuta sul set del celebre film di Wes Craven, in particolar modo quella relativa ad una delle sequenze girate in notturna: il racconto di quei giorni di riprese, infatti, è qualcosa che ancora oggi sembra traumatizzare Neve Campbell e colleghi.

La scena in questione è quella del party che ha luogo verso la conclusione del film: da buon perfezionista il nostro Wes volle girare la sequenza in notturna, ma le cose andarono decisamente più a lungo del previsto, costringendo l'intera troupe a girare nell'orario che va dal tramonto all'alba per ben 21 giorni!

Un'esperienza che ha ovviamente lasciato segni profondi nel cast del film: pare, ad esempio, che dopo la fine della lavorazione tutti gli attori protagonisti abbiano ricevuto delle magliette con su scritto "SONO SOPRAVVISSUTO ALLA SCENA 118" (il numero è, ovviamente, quello di lavorazione della scena del party). In seguito, inoltre, i protagonisti di Scream hanno più volte scherzato sulla cosa, arrivando a definire quella scena come "la notte più lunga della storia dell'horror".

Visto il risultato, comunque, siamo certi che tutti loro siano stati ben felici di aver preso parte a questa vera e propria follia! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Scream.