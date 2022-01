Scream, Neve Campbell ricorda: 'A 17 anni sul set fui attaccata da un orso!'

Altro che Ghostface: in una recente intervista promozionale per l'uscita del nuovo capitolo della saga di Scream, la protagonista Neve Campbell ha ricordato quando a diciassette anni venne attaccata da un orso sul set di un film per il quale era stata ingaggiata.

Intervistata al The Kelly Clarkson Show per l'arrivo di Scream nelle sale cinematografiche, la star ha ricordato che, per una delle sue prime esperienze cinematografiche, venne assunta per interpretare la parte di una ragazza che lavora con gli animali, e una scena del film prevedeva che il suo personaggio venisse inseguito da un orso. La Campbell ha spiegato che il regista le disse di intingere la mano nel miele e per dar da mangiare all'orso, ma all'improvviso l'animale ha iniziato a inseguirla e alla fine l'ha trascinata nella foresta tenendola per una gamba. Per fortuna l'attrice se la cavò senza riportare neanche un graffio.

"Ho intinto la mano nel miele come mi era stato chiesto di fare. Dopo di che ho iniziato a correre, ho visto che l'orso mi stava inseguendo come previsto, ma quando arrivai al punto in cui dovevo fermarmi mi accorsi subito che l'animale non stava rallentando! Mi ha afferrata per una gamba e mi ha trascinato attraverso la foresta. C'era mia madre in visita sul set quel giorno, e ha iniziato a urlare di terrore. L'intera troupe si era gelata dalla paura, nessuno poteva credere a quello che stava succedendo. Ricordo che pensai, 'oddio, adesso mi sbrana'."

La storia di Neve Campbell è sicuramente spaventosa, e non fa che sottolineare quanto fosse diverso negli anni '90 l'approccio alla sicurezza sui set dell'industria cinematografica rispetto ad oggi. Negli ultimi anni incidenti simili sono diventati molto più rari, anche se purtroppo accadono ancora: la tragedia di Rust e Alec Baldwin ce lo ha tristemente ricordato, scuotendo il mondo di Hollywood dalle fondamenta.

