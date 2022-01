Scream, Neve Campbell ammette: 'Non avevo capito con chi fosse sposata Sidney'

In più di vent'anni le vite dei protagonisti di Scream sono inevitabilmente andate avanti: tra un serial killer e l'altro i nostri hanno fortunatamente trovato il tempo anche per costruirsi una vita, magari anche mettendo su famiglia. Non tutti gli attori, però, sono riusciti a stare al passo con i propri alter-ego!

È il caso di Neve Campbell: dopo aver ammesso di non conoscere The Weeknd, infatti, l'attrice ha parlato anche del matrimonio della sua Sidney, confessando di non aver capito subito chi fosse il Mark di cui si parla nell'ultimo capitolo della saga (spoiler: è lo stesso personaggio interpretato da Patrick Dempsey in Scream 3).

"Ad essere onesta non avevo realizzato la cosa. Sono sincera, davvero. Me l'ha detto Courteney Cox l'altro giorno, e io ero tipo: 'Oddio, ma certo!' Sapevo solo di essere felicemente sposata e di avere dei figli, ma per qualche ragione non avevo mai collegato le due cose" sono state le parole di Campbell. Per la cronaca: anche i registi di Scream hanno confermato l'identità del marito di Sidney.

E voi, avevate capito chi fosse il misterioso Mark?