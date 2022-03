Scream, Melissa Barrera su Sam: 'Sarebbe interessante che abbracciasse il suo lato oscuro'

E' ormai ufficiale: Scream tornerà al cinema con un altro capitolo. Il 2022 ha segnato la rinascita del franchise, con l'arrivo in sala del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Diversi gli attori che sono tornati nella saga, ma tante anche le novità: tra queste c'è Melissa Barrera che ha recentemente parlato del futuro del suo personaggio.

"Oh mio Dio, sarebbe fantastico" ha esordito l'attrice parlando della concreta possibilità di un ritorno. Le è stato poi chiesto cosa potrebbe accadere al personaggio che interpreta, ovvero Sam, ma Barrera ha dichiarato di non poter dire molto. "Non lo so, sento che potrebbero accadere così tante cose per Sam. Senza darvi spoiler, ma considerando come finisce il film e il suo lato che abbraccia nel finale di questa pellicola. Sento che ci potrebbero essere così tante cose da esplorare con lei e potrebbe diventare un viaggio molto interessante come attrice imparare a conoscere quella dualità del personaggio e il suo abbracciare un po' il proprio lato oscuro. Non lo so. È eccitante!"

Considerando la scena finale di Sam, e il modo in cui decide di incanalare la sua rabbia, sicuramente ci si potrebbe aspettare molto dal futuro. Il personaggio, infatti, è stato apprezzato dai fan, e adesso si spera che possa avere lo spazio sperato. Vi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti!

Nel frattempo Scream supera i 100 milioni al box office!