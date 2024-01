Scream, Melissa Barrera rompe il silenzio sul licenziamento: 'Uno shock'

Melissa Barrera si è espressa sul suo licenziamento da Scream 7. La star è stata licenziata a novembre a causa di alcuni commenti sui social sulla guerra in Palestina che la compagnia di produzione Spyglass Media aveva ritenuto "antisemiti".

Barrera aveva scritto in una delle sue storie Instagram: "I media occidentali mostrano solo il lato di Israele. Perchè lo fanno, ve lo lascio dedurre da soli". In una nuova intervista per Rolling Stone, Barrera ha dichiarato che i suoi post Instagram "non dovrebbero essere controversi". "Non sono la prima persona a cui è successo, ma è stato scioccante. Non so nemmeno cosa dire, penso che quel che è accaduto sia molto trasparente su entrambi i lati, e io so chi sono, e so che ciò che ho detto è stato sempre dettato dall'amore, da un senso di umanità e riguarda i diritti umani e la libertà delle persone, cose che non dovrebbero essere controverse" ha dichiarato l'attrice, che qualche giorno fa ha presenziato a una manifestazione pro-Palestina.

"Questo non dovrebbe essere messo in discussione. Quindi io mi sento in pace. Le persone che mi conoscono e la mia famiglia sanno la verità su di me e come la penso, e credo che lo sappiano anche molte persone nel mondo" ha aggiunto, ribadendo la sua posizione in merito alla guerra, e di continuare a richiedere un "cessate il fuoco". Barrera ha concluso così il suo discorso: "Una fine alla violenza. Solo questo. Porre fine alla violenza per la pace e la sicurezza di tutti. Semplicemente...umanità". Melissa Barrera ha recitato in Scream 5 e Scream 6 al fianco di Jenna Ortega, per cui ha speso solo belle parole, definendola insieme al resto del cast di Scream "la sua famiglia"