Scream, Melissa Barrera non ha rimpianti sul finale 'forzato' del suo personaggio

Il licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7 è stata una presa di posizione importante ma che ha dato una batosta al franchise mettendo in discussione tutti i piani della saga. Adesso che la storia di Sam Carpenter è rimasta nel limbo, quali sono gli scenari futuri? Ma sopratutto cosa ne pensa la stessa Barrera?

Durante Scream VI il pubblico ha avuto modo di apprendere come Sam vivesse un conflitto interiore, tentando di reprimere in ogni modo possibile ciò che sembrerebbe accumunarla con il padre serial killer Billy Loomis ( Skeet Ulrich ), il Ghostface del 1996. I fan credevano che questo aspetto sarebbe stato approfondito nel settimo film, ma dopo i recente sconvolgimenti nel cast i progetti prenderanno sicuramente una piega diversa.

A ogni modo Barrera si senta in pace con l'addio a Sam Carpenter: "Mi sento come se avessi raggiunto una conclusione - ha detto l'attrice a Collider - sento che il finale di Scream VI sia stato un finale molto bello, e quindi non ho la sensazione del tipo "Sono rimasta nel mezzo". Penso che i fan volessero un terzo film per continuare quell'arco narrativo e, a quanto pare, il piano era una trilogia, anche se avevo un contratto solo per due film. Quindi ho fatto i miei due film e sto bene. Mi va bene così. Ho girato due film di Scream: è più di quanto la maggior parte delle persone possa avere". La star di In the Heights ha raggiunto un equilibrio e saluta con serenità il suo personaggio in Scream ma non abbandona di certo il genere horror: Melissa Barrera sarà la protagonista Abigail, nuova terrificante pellicola di prossima uscita nelle sale statunitensi.

Il destino di Scream 7 prevede tanti attesi ritorni a partire da Neve Campbell a Courteney Cox!

