Scream, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett confermati alla regia del sesto capitolo?

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, la coppia di registi composta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che per la prima volta ha succeduto il compianto Wes Craven alla regia di un film del franchise di Scream, ha accennato anche alla possibilità di tornare dietro la macchina da presa per un eventuale Scream 6.

Dopo il successo al box-office di Scream 5, infatti, Paramount Pictures potrebbe mettere subito in cantiere un sesto capitolo del franchise e riconfermare la coppia in cabina di regia. I due hanno recentemente parlato proprio di questa possibilità, confermando che gli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick hanno già in mente qualcosa per un sequel: "Sappiamo che Guy e Jamie hanno già in mentre una grande idea su come proseguire la saga, e io posso dire che noi ci siamo divertiti parecchio a realizzare questo capitolo", ha dichiarato Gillett. "Dall'inizio alla fine è stato come un sogno che si realizza, e se loro ci rivorranno torneremo in un batter d'occhio".

Proprio lo sceneggiatore James Vanderbilt aveva già accennato al fatto se Scream 5 potesse fungere da inizio di una nuova trilogia di Scream: "Il modo in cui ci siamo approcciati a questo film è stato semplice e diretto, senza distrazioni né pianificazioni: lo abbiamo pensato come un film singolo, non come il primo capitolo di una nuova saga" ha chiarito Vanderbilt.

"Nella mia carriera mi sono ritrovato spesso nella scomoda situazione di dover pensare i film tenendo conto dei due o tre sequel che sarebbero arrivati successivamente, col risultato che quei capitoli venivano subito accantonati quando il primo episodio usciva al cinema e non aveva successo. Con Scream ci siamo detti: 'Facciamo questo film come se avessimo una sola possibilità, questa sarà l'unica possibilità di fare un film di Scream nel corso di tutta la nostra vita!'. Com'è stato per i film di Wes, volevamo che questo capitolo fosse autonomo e completo dall'inizio alla fine. Non volevamo realizzare il trailer di due ore di Scream 6."