Scream, Kristen Stewart: 'Ecco perché ho rifiutato un ruolo nel quarto film'

Attualmente impegnata nella campagna promozionale attorno al biopic Spencer, Kristen Stewart ha svelato nel corso di un'intervista concessa a Slant Magazine di aver ricevuto un'offerta per apparire in una piccola parte nel quarto capitolo del franchise di Scream, uscito ormai oltre dieci anni fa. L'attrice ha anche spiegato perché rifiutò.

A quanto pare il ruolo che Kristen Stewart avrebbe dovuto interpretare sarebbe stato quello della prima vittima, in apertura del film, un po' una citazione del ruolo di Drew Barrymore nel primo celebre film di Wes Craven e anche per questo motivo è arrivato un secco no alla produzione:

"Era un personaggio in stile Drew [Barrymore] che viene ucciso all’inizio [quello che mi avevano proposto]. Alla fine hanno creato una sequenza intera con una serie di omicidi per emulare la sequenza con Drew, ma all’inizio doveva essere una sola persona e non me la sono sentita di rifare Drew. Capisci che intendo? Alla fine, se non ricordo male, hanno realizzato una sequenza più ampia non con una sola vittima".

Kristen Stewart ha quindi lodato l'ultimo Scream, capace di superare i 100 milioni al box-office e creare i presupposti per uno Scream 6 già ufficializzato dalla produzione. "Amo quel film perché ama i film. La parte più forte di Scream è ciò che dice dei film, è così meta". L'attrice candidata ai prossimi Oscar proprio per il ruolo in Spencer ha dichiarato di voler tenere la porta aperta a un suo ingresso in uno dei prossimi capitoli del franchise, salvo averne prima letto la sceneggiatura.

Nel corso di una recente intervista, i due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett hanno parlato del futuro della saga di Scream: "Stiamo pensando un po' a tutte le possibilità. Ma questa è stata una sfida unica e penso che abbia fatto realizzare un desiderio che non sapevamo di avere, e che credo continuerà a voler essere realizzato. Quindi si spera che continueremo".

Nel frattempo vi lasciamo al trailer di Spencer, che uscirà nelle sale italiane il 24 marzo prossimo.