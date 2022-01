Scream, un'interazione sui social fa impazzire i fan: arriva crossover tra serie e film?

Mentre Scream 5 si prepara ad arrivare al cinema, un'interazione tra la pagina ufficiale del film e quella della serie ha scatenato i fan, che si sono riversati su Twitter per chiedere un crossover tra i due prodotti del franchise.

Come potrete leggere nel post che troverete in fondo all'articolo, la pagina ufficiale del film ha scritto "volete giocare?". Un'affermazione che ai fan più aggiornati porta subito a pensare al nuovo gioco interattivo di Scream 5. Ma non è di questo che parlava il profilo della pellicola. In ogni caso, alla domanda ha prontamente risposto la pagina ufficiale della serie TV omonima, che ha scritto semplicemente "come potremmo mai dire di no?".

Questo ha dato vita a un acceso dibattito su Twitter, dove i fan hanno chiesto la creazione di un crossover che faccia incontrare Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette con Willa Fitzgerald, Bex Taylor-Klaus e John Karna. Molti sono arrivati a chiedere la creazione di un Multiverso in stile Marvel. Vi sembra impensabile per un franchise horror come questo? Sicuramente si tratta del periodo migliore per provare.

Infatti anche Chucky di Syfy, con il suo successo, è andato a incrociare il franchise cinematografico alla serie TV, permettendo anche il ritorno di personaggi molto amati. Un'operazione che Scream potrebbe replicare. Vi piacerebbe vederlo? Intanto potete leggere cosa hanno detto i fan in merito nei post pubblicati in fondo all'articolo.

Il quinto capitolo arriverà in sala il 13 Gennaio 2022: ecco il trailer di Scream 5.