Scream, Hayden Panettiere difende Melissa Barrera: 'Licenziamento ingiusto'

Il franchise di Scream era riuscito ad avere nuova linfa grazie alle sue protagoniste: Melissa Barrerà e Jenna Ortega. Le controversie recenti che hanno coinvolto la prima, hanno portato Scream 7 a cadere gradualmente a pezzi. A parlarne, questa volta, è stata la star Hayden Panettiere.

Il licenziamento di Melissa Barrera ha sicuramente causato non poco scompiglio nel franchise di Scream , creando una vera e propria reazione a catena. Dopo l'allontanamento dell'attrice, si è fatto sentire anche l'addio di Jenna Ortega per il settimo capitolo e del regista. Dopo un lungo silenzio che ha coinvolto tutte le parti preoccupanti, ha finalmente condiviso la propria idea sulla questione Hayden Panettiere, una delle star più amate del primo capitolo di Scream e che ha sempre avuto una certa voce in capitolo su ciò che succedeva, anche in sua assenza, all'interno del franchise horror più famoso e apprezzato del cinema.

L'attrice ha definito ingiusto e sconvolgente il licenziamento della Barrera. " Dopo che lei ha parlato apertamente, un sacco di altri attori e persone del settore hanno iniziato a fare la stessa cosa , giusto? " ha detto l'attrice in una recente intervista " Era quasi come se lo avesse fatto prima di tutti gli altri . "ha aggiunto. Effettivamente la Barrera è stata la prima attrice ad Hollywood a dimostrare una opinione diversa riguardo alla questione della guerra Ideale - Palestina, mettendo in crisi un sistema ampiamente consolidato.

