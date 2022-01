Da Scream a Halloween Ends: i 10 film horror più attesi del 2022

Il 2022 sarà un anno davvero da paura! Vediamo allora quali sono i film horror più attesi, dal nuovo capitolo di Scream all'ultimo della saga di Halloween, Halloween Ends.

Il sito Variety ha compilato una lista dei film horror più attesi dalla redazione, e noi vogliamo sapere se concordate con i titoli elencati.

Dopotutto, il 2022 ci porterà tantissimi pellicole degne di nota per un fan del cinema dell'orrore, a partire dal nuovo Scream, che vedrà il ritorno di Sidney Prescott e altri volti familiare, ma anche l'introduzione di nuovi personaggi, al cinecomic Marvel targato Sony Morbius, ritenuto un vero e proprio horror, passando per The Black Phone diretto dal regista di Doctor Strange Scott Derrickson.

Se si dice horror non può certo mancare Stephen King, che quest'anno vedrà adattato per il grande schermo The Salem's Lot, grazie anche alla collaborazione di James Wan, che sarà il produttore della pellicola. Non dimentichiamoci, poi, di Halloween Ends, terzo e ultimo capitolo della trilogia di David Gordon Green, né del nuovo film di Jordan Peele, Nope, di cui sappiamo davvero pochissimo.

Ecco, dunque, la Top 10 di Variety degli horror più attesi del 2022:

Scream

Fresh

Orphan: First Kill

Texas Chainsaw Massacre

Morbius

The Black Phone

Nope

Salem's Lot

Halloween Ends

Jeepers Creepers: Reborn

E i vostri quali sono?