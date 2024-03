Scream, Ghostface è reale: uomo si traveste come il film e uccide con una motosega

"Tratto da una storia vera" è la frase che non vorremmo mai leggere arrivando ai titoli di coda di un film horror ma succede più spesso di quanto si creda che realtà si avvicini pericolosamente ai racconti cinematografici. Lo sa bene o meglio, lo sapeva bene, un 59 enne statunitense ucciso proprio da "Ghostface".

Il 25 marzo, infatti, un uomo con "abiti coerenti al personaggio del film Scream" ha ucciso con un coltello e una motosega il suo vicino di casa Edward Whitehead Jr. I soccorsi tempestivi non sono riusciti a salvare la vita dell'uomo, morto in ospedale a causa della gravità delle ferite. L'assassino, il 30enne Zak Russel Moyer indossava una abito lungo nero e una maschera di Ghostface al momento dell'arresto: il bersaglio non era certo un'adolescente carina, ma la follia di Moyer si è servita molto del modus operandi del celebre killer del cinema.

L'accusato, però, non ha emulato Ghostface e la costante sete di sangue dei killer che hanno indossato quella maschera del corso della saga, bensì Moyer si è definito "un giustiziere", accusando a sua volta Edward Whitehead Jr. di aver ucciso donne e bambini. I successivi riscontri della polizia, però, non hanno individuato nessun collegamento tra la vittima e casi di omicidio irrisolti.

Le vicende avvenute in Pennsylvania si svolgono proprio mentre Patrick Dempsey è in trattative per Scream 7: dopo un abbandono generale di cast e registi, le sorti del nuovo capitolo della saga sono appese a un filo. Per nuovi brividi, si vocifera persino che Scream possa prendere una svolta soprannaturale!

