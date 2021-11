Scream, Ghostface si prepara al 'Friendskilling' nel nuovo motion poster del film

Negli Stati Uniti questa è la settimana del Ringraziamento, ma per Ghostface è un'altra la ricorrenza da festeggiare: nel nuovo motion poster di Scream è il Friendskilling a farla da padrona.

Continua la divertente campagna promozionale via social per il nuovo capitolo di Scream, il quinto film nel franchise originato grazie alla regia di Wes Craven e alla sceneggiatura di Kevin Williamson.

La pellicola che nei nostri cinema arriverà il prossimo gennaio è ambientata 25 anni dopo gli eventi del primo film, e vedrà tornare parte del cast originale come Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, mentre svariati saranno i volti nuovi come il Jack Quaid di The Boys e la Melissa Barrera di In The Heights - Sognando a New York.

A dar loro la caccia sarà nuovamente uno dei villain più riconoscibili del cinema, Ghostface, che ovviamente è protagonista assieme ai vari personaggi del nuovo motion poster del film, ma anche di un altro buffo tweet (li trovate entrambi in calce alla notizia).

"Ciò che ho trovato maggiormente interessante di questo nuovo Scream è che possiede davvero un approccio molto fresco al tutto. È un film innovativo, ma contiene anche un certo fattore nostalgico. E per me questo è stato il mix perfetto per realizzare un nuovo capitolo della saga" affermava Kevin Williamson sul nuovo Scream qualche tempo fa "Sono sbalordito dal talento dei registi, ed ero davvero nervoso al riguardo, perché nessuno è Wes Craven. Ho esitato molto prima di unirmi al progetto, ma diamine se sono contento di averlo fatto adesso, perché sono convinto che questo film renderebbe incredibilmente orgoglioso Wes".