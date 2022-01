Scream, Ghostface comparirà nel videogioco Among Us: i dettagli

Quale momento migliore dell'uscita di un nuovo capitolo cinematografico di Scream per annunciare un crossover con i fiocchi. Paramount e Innersloth hanno confermato che il celebre killer Ghostface sbarcherà sul videogame Among Us. Per la prima volta un personaggio della saga entrerà nel franchise videoludico.

L'annuncio è arrivato tramite video, nel quale i membri del cast di Scream - sul nostro sito trovate la recensione di Scream 5 - Jack Quaid e Mason Gooding hanno giocato ad Among Us con gli youtuber TinaKitten, 5Up, NoahJ456, ChilledChaos e KaraCorvus. Ai due attori sono state poste anche diverse domande sul film e il gioco.



Il video, della durata di oltre 20 minuti, è stato caricato sul canale YouTube ufficiale di Paramount Pictures, con i protagonisti che hanno guardato un trailer di Scream 5 e annunciato l'arrivo di Ghostface su Among Us.

Si tratta del primo innesto di un personaggio di un film nel videogioco, nonostante il Mutaforma aggiunto a novembre ha ricordato il classico di John Carpenter, La cosa.



Per Ghostface non è certo la prima volta in un videogame, visto che in passato ha partecipato anche a Call of Duty.

Al momento non è stata comunicata la data in cui Ghostface entrerà in Among Us. In attesa del suo arrivo potete andare a trovarlo al cinema, dov'è stato distribuito Scream 5.



Scoprite chi è il nuovo Ghostface nel finale di Scream 5, il nuovo capitolo del franchise creato da Wes Craven.