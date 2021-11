Scream, Ghostface ci avverte nella nuova foto: 'Fingetevi morti per me'

Anche quest'anno Halloween è ormai alle spalle, ma la voglia di brivido non è passata di certo ai tanti fan in attesa di Scream, il quinto capitolo della celebre saga ideata da Wes Craven nel 1996: il film arriverà nelle nostre sale solo il prossimo gennaio, per cui c'è ancora tempo per qualche gradita anticipazione.

Dopo le ultime immagini di Scream rilasciate nelle scorse settimane, infatti, una nuova foto ufficiale del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è stata diffusa proprio in queste ore, presentandoci un Ghostface in gran forma e con un messaggio da indirizzare a tutti i fan del franchise.

"Fingetevi morti per me" è l'invito che ci rivolge il misterioso assassino con indosso l'iconica maschera da fantasma: nella nuova foto il nostro si erge in tutta la sua statura davanti a quella che potrebbe essere una delle sue vittime (ad occhio di direbbe il personaggio interpretato da Kyle Gallner, vale a dire Vince), ma è molto probabile che il malcapitato stia effettivamente seguendo il consiglio del killer nel disperato tentativo di salvarsi la pelle.

E voi, con quanto hype state attendendo questo nuovo capitolo della saga cult? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, David Arquette ha ribadito la sua gratitudine per Wes Craven.