Scream, ci saranno altri film in futuro? Risponde uno dei registi

I fan dell'horror attendono con trepidazione l'arrivo del nuovo film di Scream al cinema, ma c'è forse la possibilità che non si tratti solo di un'una tantum e che siano in arrivo altre pellicole ambientate in questo mondo? A rispondere alla domanda è uno dei registi del film, Tyler Gillett.

Il prossimo gennaio vedremo tornare sugli schermi Ghostface e diversi volti noti, le persone che ha terrorizzato in passato come Sydney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley, ma incontreremo anche tanti nuovi personaggi.

E tra questi potrebbe esservi anche chi non apparirà solo questa volta sullo schermo...

Ai microfoni di Total Film il coregista di Scream Tyler Gillet ha infatti rivelato che non è affatto da escludere la produzione di nuovi film del franchise.

"Questo nuovo cast di personaggi è davvero meraviglioso. I veterani della saga anche sono meravigliosi. E credo che ciò che abbiamo scoperto, e quello che hanno fatto [gli sceneggiatori] Guy [Busick] e James [Vanderbilt] sia stato trovare una vera ragione per l'esistenza della prossima storia" ha ammesso, aggiungendo "Sappiamo che c'è ancora spazio per altro, nuove storie in attesa di essere raccontate a Woodsboro, e riguardo questi personaggi di sicuro".

E voi, vorreste vedere nuovi film di Scream, o credete che il franchise abbia già dato tutto il possibile? Fateci sapere la vostra nei commenti.