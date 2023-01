Scream, i fan si schierano: ecco quale sequel ha la sequenza iniziale migliore

La saga di Scream ha ripreso vita dopo il sensazionale successo di Scream 5, primo film del franchise arrivato dopo la morte di Wes Craven e diretto dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Questi sono stati riconfermati anche per Scream 6, ma nell'attesa i fan si sono arrovellati su quale sequel abbia la sequenza d'apertura migliore.

Ogni film della serie Scream si apre con una scena in cui il killer Ghostface (doppiato da Roger L. Jackson) minaccia una nuova vittima, di solito una star di alto profilo che partecipa con un cameo. Recentemente, l'utente di Twitter Beyond the Mask ha chiesto ai fan quali fossero le migliori sequenze di apertura dei sequel.

Anche se i fan hanno discusso ampiamente delle loro sequenze preferite, rimanendo centrati sui meriti delle scene, la stragrande maggioranza di loro concorda sul fatto che il primo posto dovrebbe andare a Scream 2 del 1997, in cui Omar Epps e Jada Pinkett sono perseguitati da Ghostface alla prima di Stab, un film basato sugli eventi del primo Scream.

Le sequenze d'apertura del franchise di Scream sono diventate una sorta di biglietto da visita, che mette sotto pressione i registi per assicurarsi che vengano realizzate correttamente. Ciò è dovuto al fatto che la scena d'apertura dell'originale Scream è diventata una delle sequenze horror più iconiche di tutti i tempi. La scena segue Ghostface che tormenta il personaggio di Drew Barrymore al telefono prima di ucciderla, scioccando il pubblico che pensava che la Barrymore fosse la protagonista del film, cosa incoraggiata anche dalla campagna pubblicitaria del film all'epoca.

La sequenza iniziale dell'omicidio è diventata un elemento così importante del franchise di Scream che Scream 5 ha scioccato ancora una volta il pubblico non uccidendo il personaggio. La scena di quel film vedeva Ghostface attaccare la Tara Carpenter di Jenna Ortega, che è poi arrivata sana e salva fino ai titoli di coda e che rivedremo nel prossimo Scream 6. A questo proposito, vi rimandiamo al trailer di Scream 6 in cui non farà ritorno Neve Campbell.