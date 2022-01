Scream: il nuovo episodio è l'inizio di una seconda trilogia? Rispondono gli autori

Ora che il nuovo capitolo di Scream è diventato un successo al box office i fan hanno già iniziato a chiedere nuovi episodi della saga slasher horror creata da Wes Craven, e in queste ore sulla faccenda è intervenuto il co-sceneggiatore James Vanderbilt.

Parlando con ScreenRant in una recente intervista promozionale, lo sceneggiatore ha specificato che il nuovo Scream non è stato pensato come il primo capitolo di una nuova trilogia: tuttavia, ciò non vuol dire che in futuro non possano arrivare nuovi episodi. "Il modo in cui ci siamo approcciati a questo film è stato semplice e diretto, senza distrazioni né pianificazioni: lo abbiamo pensato come un film singolo, non come il primo capitolo di una nuova saga" ha chiarito Vanderbilt. "Nella mia carriera mi sono ritrovato spesso nella scomoda situazione di dover pensare i film tenendo conto dei due o tre sequel che sarebbero arrivati successivamente, col risultato che quei capitoli venivano subito accantonati quando il primo episodio usciva al cinema e non aveva successo. Con Scream ci siamo detti: 'Facciamo questo film come se avessimo una sola possibilità, questa sarà l'unica possibilità di fare un film di Scream nel corso di tutta la nostra vita!'. Com'è stato per i film di Wes, volevamo che questo capitolo fosse autonomo e completo dall'inizio alla fine. Non volevamo realizzare il trailer di due ore di Scream 6."

Ma adesso che Scream 5 ha sbalzato Spiderman No Way Home dalla vetta della classifica settimanale degli incassi USA, il successo del film è stato sancito e la pianificazione per nuovi episodi può finalmente cominciare: "Se si presentasse l'opportunità di fare un altro film, penso che tutto il team che ha realizzato questo capitolo coglierebbe al volo l'occasione", ha aggiunto Vanderbilt.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere un sesto episodio della saga, o addirittura una nuova trilogia? Ditecelo nei commenti!