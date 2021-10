Scream: due attori ammettono di non aver visto alcuni capitoli del franchise!

Poche ore fa i fan si sono goduti il throwback di Scream postato da Drew Barrymore. Il franchise tornerà in sala a Gennaio 2022 con il suo quinto capitolo, riportando tre grandi nomi sullo schermo. Due, invece, quelli che mancheranno: Lillard e Ulrich, i primi assassini di Ghostface. Tra i due qualcuno non ha visto gli ultimi Scream!

I colleghi hanno recentemente parlato del loro tempo nel franchise, proprio quando si avvicina il 25esimo anniversario del primo film. Gli attori sono rimasti in ottimi rapporti anche fuori dal set, e adesso commentano l'imminente arrivo di Scream 5 ai microfoni di People. "Non ho aspettative. Sono entusiasta di vederlo", ha detto semplicemente Ulrich, che ha poi ammesso di non aver visto il secondo e il quarto film. Cosa!? Esattamente.

Ma Lillard potrebbe sconvolgervi ancora di più, perché l'attore ha scherzato sul fatto che potrebbe avere difficoltà a capire il quinto capitolo senza guardare gli ultimi tre.

Lillard si è poi offerto di tenere la mano al collega mentre guardano il film insieme, e ha poi aggiunto che i fan dovrebbero aspettare con ansia Scream 5 perché il cast e la troupe hanno fatto la loro parte nell'onorare la visione di Craven.

"Penso che siamo tutti entusiasti che il franchise continui in modo positivo, e il solo fatto che Neve, Courteney e David siano felici e orgogliosi di farne parte, penso che dimostri la qualità del film" ha dichiarato l'attore. E, in effetti, del livello di questo nuovo capitolo abbiamo già avuto un assaggio nel trailer di Scream 5.