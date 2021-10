Scream: Drew Barrymore ricrea su Tik Tok la leggendaria scena del film originale

Pochi giorni dopo la pubblicazione del primo trailer di Scream, il nuovo capitolo della saga creata da Wes Craven, Drew Barrymore è tornata alle origini con un nuovo video sui Tik Tok nel quale ha ricreato la scena d'apertura del film del 1996.

Durante il suo famoso talk show mattutino - disponibile nel video in basso - l'attrice ha ospitato il co-protagonista di Scream David Arquette, interprete del vice sceriffo Dewey, e i due attori sono stati al centro di una nuova campagna pubblicitaria del prossimo Scream organizzata tramite il popolare social network TikTok: in un video pubblicato sull'account ufficiale di TikTok di Drew Barrymore, possiamo vedere l'attrice rispondere al telefono solo per trovare l'inquietante Ghostface dall'altra parte della cornetta.

“Ciao Drew Barrymore. Non sono più gli anni '90, metti via il telefono fisso. Sono nel tuo TikTok adesso", la minaccia l'iconico serial killer: ricreando la leggendaria prima scena di Scream di Wes Craven (che potete rivedere in calce all'articolo), Drew Barrymore prende rapidamente il suo iPhone e sta al gioco di Ghostface, che si sintonizza sul suo morning show e inizia ad interagire con David Arquette. Allo stesso modo, il video TikTok di David Arquette si apre con l'attore che chiede agli utenti del social se amano i film di paura, riprendendo la famosa frase di Ghostface. Al che l'assassino si indigna: "Chi ti credi di essere? Faccio io le domande qui".

Potete trovare i filmati descritti su TikTok cliccando sul link della fonte fissato in basso. Per altre notizie sul nuovo capitilo della saga, scoprite come mai il prossimo Scream non sarà titolato Scream 5.