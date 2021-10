Scream, Drew Barrymore condivide su Instagram un sanguinolento throwback al film originale

Mentre Ghostface torna a seminare terrore nel trailer del nuovo Scream, Drew Barrymore torna alle origini con un video throwback dal set del primo film della saga.

Il prossimo anno arriverà sugli schermi un nuovo capitolo della saga di Scream, pronto a terrorizzare una nuova generazione di spettatori (e a far tornare i brividi alla vecchia cresciuta con i film di Wes Craven).

E se nella pellicola rivedremo diversi volti noti, a partire dall'interprete di Sidney Prescott Neve Campbell, la nostalgia si inizia a far viva già con il primo trailer della prossima aggiunta al franchise, la cui uscita è stata celebrata da uno dei membri del cast originale con un video throwback (che trovate anche in calce alla notizia).

Drew Barrymore ha infatti postato su Instagram una sorta di supercut sulle note di “Red White Hand” di Nick Cave & the Bad Seeds di alcuni momenti sul set del primo Scream, inclusi quelli in cui l'attrice veniva ricoperta di sangue finto dai reparti make-up e effetti speciali. Il contrasto tra le risate che sembra farsi durante le riprese e le urla che sentivamo provenire da Casey nelle scene del film non potrebbe essere più grande, ma è questo il bello di girare un horror...

Scream approderà nelle sale italiane il 14 gennaio 2022.