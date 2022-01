Scream, Drew Barrymore chiese aiuto a Courteney Cox: 'Stavo avendo un esaurimento nervoso'

Courteney Cox è stata ospite, insieme alle star di Scream 5 Neve Campbell e David Arquette, del The Drew Barrymore Show. I tre hanno parlato dell'ultimo capitolo del celebre franchise, di cui la stessa Barrymore ha fatto parte nel primo film datato 1996. Proprio nel corso della puntata del suo podcast, lei e la Cox hanno condiviso un'esperienza.

Barrymore, che ai tempi aveva 21, ha infatti ammesso di aver pensato di essere incinta proprio nel corso delle foto per i poster del film. La giovane attrice si è rivolta subito alla sua co-star, di cui si fidava ciecamente non solo per motivi anagrafici (le separano infatti ben 11 anni).

"Ricordo che durante le foto per i poster [di Scream] stavo per avere un esaurimento nervoso perché avevo la sensazione, che si sarebbe poi rivelata falsa, di essere incinta" ha detto Drew Barrymore mentre chiacchierava con Cox. "Non facevo altro che chiederti [rivolta a Cox]: 'Come si fa a sapere se si è incinta? Dovremmo fare le foto per questo poster, ma oh Dio, sto uscendo da poco con qualcuno e come si fa a sapere? Mi sentivo al sicuro rivolgendomi da te, come se fossi la persona più matura e rassicurante nella stanza." Courteney Cox si è detta d'accordo con la collega, ammettendo di essere più grande di lei (in termini anagrafici) e di aver fatto il possibile per supportarla.

La situazione è stata dunque presa sotto controllo, e il primo film di Scream è poi arrivato in sala, dove ha avuto una grande risposta da parte del pubblico. E così è stato, a quanto pare, anche per l'ultimo capitolo: sembra infatti che gli incassi al box office di Scream 5 siano incredibili!