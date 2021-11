Scream, David Arquette sulla star di Friends Courtney Cox: 'E' una grande ex moglie!'

Le nuove foto d Scream, quinto capitolo della leggendaria saga horror-slasher creata e diretta da Wes Craven, hanno mostrato il ritorno dei personaggi principali interpretati da Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette, con quest'ultimo che ha rilasciato anche un'intervista personale.

Per Arquette infatti la saga di Scream rappresenta un pezzo importante non solo della vita professionale, ma anche di quella privata propria vita: come accade ai loro personaggi Dewey Riley e Gale Weathers, infatti, David Arquette e Courtney Cox si sono conosciuti, sposati e poi 'divorziati' sul set della saga di Scream, col matrimonio archiviato intorno al periodo di produzione di Scream 4. Naturalmente la ex coppia si è riscontrata sul set del quinto capitolo della serie, cosa che però non è stata imbarazzante come si potrebbe pensare.

In una recente intervista rilasciata a Total Film, infatti, David Arquette ha spiegato che lui e Courtney Cox sono sempre rimasti buoni amici e che la star di Friends è una splendida "ex moglie e un grande co-genitore". Inoltre, l'attore ha spiegato come la loro vera relazione renda tutto più autentico tra Gale e Dewey, perché gli attori condividono un legame che sarebbe impossibile da fingere. "Mi piace sempre lavorare con Courteney", ha spiegato Arquette. "C'è una qualità aggiuntiva innegabile nel recitare una coppia con qualcuno con cui sei stato sposato davvero nella vita reale, perché in un certo senso non è più recitare. E' un qualcosa che non puoi fingere, che non si può recitare".

Per altri approfondimenti guardate lo spettacolare nuovo poster di Scream.