Scream, David Arquette: 'Amerei un videogame nello stile di The Quarry o Untill Dawn'

The Quarry è il nuovo gioco di Supermassive Games, team inglese autore di Until Dawn e della The Dark Pictures Anthology. La data d'uscita è prevista per il prossimo 10 giugno su tutte le piattaforme di gioco e uno dei suoi attori principali è David Arquette, volto storico del franchise di Scream, che vedrebbe bene anche in forma di videogioco.

La star di Scream, David Arquette, ha dichiarato a ComicBook in una recente intervista che sarebbe davvero interessato a vedere Supermassive fare un tentativo in questo senso dopo aver lavorato con lo sviluppatore sul suo ultimo gioco, The Quarry. Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dell'idea, ha persino immaginato come sarebbe stato dal punto di vista della lavorazione.

"Assolutamente sì! Penso che potrebbero realizzarlo facilmente e in modo meraviglioso", ha detto Arquette. "Anche solo riprendendo alcune cose. Se si scannerizzano alcune persone, si possono fare diverse versioni di diversi film e si può fare ogni tipo di cosa. Sarebbe un'esperienza meravigliosa. Mi piacerebbe molto! Ghostface è già in quel mondo, quindi non è così difficile".

Arquette ha ricordato come Ghostface sia già passato al mondo dei videogiochi attraverso titoli come Call of Duty. L'attore ha recitato nei precedenti cinque film di Scream nel ruolo di Dewey Riley, un poliziotto di Woodsboro che viene spesso chiamato a porre fine agli omicidi di Ghostface. Non tornerà per Scream 6, poiché il suo personaggio è stato purtroppo ucciso nell'ultimo film. Anche l'attrice Neve Campbell ha confermato che non sarà presente in Scream 6, a causa di una disputa sulla retribuzione con i produttori del film.

David Arquette ha dichiarato a ComicBook che Scream senza Sidney non sarà la stessa cosa e spera che le divergenze possano essere appianate per un film futuro.