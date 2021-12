Scream, ci sono Courteney Cox, David Arquette e Neve Campbell nei nuovi poster

Halloween è ormai passato, ma la voglia di brivido è rimasta: l'avvicinarsi del Natale e dell'anno nuovo coincide quest'anno anche con l'arrivo dell'attesissimo nuovo capitolo di Scream, che come tutti gli altri episodi della saga ideata da Wes Craven si annuncia come una vera e propria garanzia in tal senso.

Mentre viene ufficializzato il Rated R di Scream, che sarà quindi prevedibilmente vietato ai minori di 17 anni, la produzione cerca quindi di tenere buoni i fan in attesa di questo nuovo capitolo: quale modo migliore di accontentare gli appassionati storici, dunque, se non quello di rilasciare dei poster incentrati sugli indimenticati protagonisti dei primi film del franchise?

Ecco, quindi, un terzetto delle meraviglie che farà sognare tutti i fan storici della saga: nei nuovi poster troviamo tre splendidi primi piani di Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette, pronti a tornare ancora una volta nei ruoli di Sidney Prescott, Gale Wheaters-Riley e Dwight Riley. Cosa ne dite, vi sembrano abbastanza in forma da poter riprendere in mano le sorti di una delle saghe horror più amate di sempre?

E voi, quanto attendete il nuovo capitolo di Scream? Fatecelo sapere nei commenti! Il nuovo motion poster di Scream, intanto, ci mostra Ghostface intento a prepararsi ad un Ringraziamento decisamente particolare.