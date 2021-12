Scream: confermato un nuovo collegamento con il film cult di Wes Craven

Il prossimo gennaio arriverà nelle sale cinematografiche Scream, quinto capitolo della saga horror inaugurata nel 1996 da Wes Craven e che stavolta vedrà alla regia il duo composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Secondo i recenti rumor, la trama avrà più di un collegamento con l'originale anni '90 e oggi ne è stato svelato un altro.

Secondo quanto riportato su un video pubblicato dall'account TikTok di Scream sembra che nel quinto capitolo ci sarà un collegamento al personaggio di Randy, interpretato da Jamie Kennedy. Nella clip, alcuni membri del Woodsboro High Film Club confermano che Chad e Mindy Meeks-Martin (interpretati da Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown rispettivamente) sono in realtà i due nipoti di Randy. Sarà interessante vedere la dinamica di questi nuovi personaggi e come rimanderanno a uno dei personaggi più noti e celebrati della saga horror.

Recentemente intervistato da ComicBook, lo stesso Jamie Kennedy ha confermato che "Randy è più che morto" nel franchise e che un suo ritorno al cinema è da escludere nella maniera più categorica possibile.

"C'era la teoria per cui Randy tornava perché dietro a tutto c'era lui, c'era quella secondo cui non sarebbe mai morto perché sapeva sarebbe stato ucciso, quindi è riuscito a fuggire, ma poi si è rivelato cattivo perché non è tornato ad aiutare i suoi amici. C'è quella che forse li aiuta da dietro le quinte e quella che ha un fratello gemello. C'è anche quella dell'universo alternativo in cui Randy è la star di The Stab. Sono tutte teorie. Non lo so, forse tornerà alla maniera di Obi-Wan Kenobi in uno strambo avatar".

Intanto, i fan sono impazienti di vedere il prossimo capitolo del franchise per cui vi rimandiamo al trailer di Scream 5 e al motivo per cui è intitolato Scream.