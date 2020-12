Scream: al cast sono stati dati copioni falsi per tenere segreto il finale

Anche sul set di Scream sono state prese delle precauzioni non da poco per far sì che non venga spoilerato il finale (beh, fortuna che Tom Holland non è nel cast allora), e si è addirittura fatto ricorso a... Dei copioni fasulli.

La nuova pellicola del franchise diretta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sembra promettere davvero bene, e secondo il creatore di Scream Kevin Williams e una delle attrici storiche della saga Courteney Cox il film renderebbe davvero orgoglioso Wes Craven.

Ma per fare in modo che si possa arrivare al suo debutto nelle sale senza correre il rischio di rovinarsi nulla, almeno in quanto a eventuali spoiler sulla trama e gli eventi chiave, sembrerebbe che la produzione abbia agito con la massima prudenza.

"Ci sono differenti versioni del copione che circolano là fuori, e che sono state date a gran parte del cast. Molti non sono consapevoli di avere una versione corretta o meno" racconta il produttore William Sherak ai microfoni di Cinemablend "Stiamo giocando anche con loro, in pratica".

"L'aspetto più divertente di un film di Scream è che sono tutti colpevoli fino a prova contraria, e non l'opposto. Quindi l'obiettivo è di far andare avanti questa cosa il più a lungo possibile e provare a divertircisi" conclude.

Il quinto film targato Scream è già in fase di post-produzione, e arriverà al cinema nel mese di gennaio 2022.