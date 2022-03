Scream, l'attore Mason Gooding omaggia Chadwick Boseman: 'Credo in me grazie a lui'

Nel corso di un articolo pubblicato su Variety, Mason Gooding, apparso recentemente nell'ultimo capitolo del franchise di Scream, ha voluto rendere omaggio al compianto Chadwick Boseman, ringraziandolo per l'enorme influenza avuta su di lui come attore e soprattutto come persona. Boseman è morto a causa di un cancro nell'agosto 2020.

Ecco le parole con cui Gooding ha ricordato il collega e amico nel corso di un articolo in cui Variety ha celebrato il Black History Month. L'interprete di Scream ha sottolineato l'importanza e l'impatto di un film come Black Panther nella cultura black americana: "E' stato guardando Chadwick nei panni di T'Challa che ho cominciato a credere in me stesso. Ho visto una versione di me stesso, di mio fratello, dei miei amici, che potevo avere solo nella mia più vivida immaginazione; in questo non ero da solo, ma uno in mezzo a milioni. Per la prima volta mi guardavo e mi piaceva quello che vedevo".

Gooding ha anche spiegato come il T'Challa di Boseman ha ridefinito per lui cosa può essere il protagonista di un film: "Chiamatemi scettico, ma in questa sovrabbondanza di eroi, idoli e icone che il più delle volte non mi assomigliano affatto, spesso suggerivano alla mia mente la pericolosa nozione secondo cui fossi io che non vedevo quello che il resto del mondo vedeva in un 'protagonista'. Mi sono seduto paziente in mezzo al pubblico e in me ho sentito un comune senso di orgoglio non appena il film è iniziato".

L'attore, infine, ha reso omaggio all'intera carriera di Boseman: "Vale la pena ricordare che Chadwick Boseman era profondo; è stato assolutamente unico e prolifico, dentro e fuori lo schermo o il palcoscenico, e in tutti gli aspetti della sua vita. Per il resto del mondo, la sua iconografia e la sua influenza sullo zeitgeist dell'intrattenimento di oggi è qualcosa di notevole da testimoniare, come una capsula del tempo di eccellenza nera che ci dice come vedere, spesso, sia veramente credere".

Su queste pagine potete recuperare la recensione di Scream 5. Nel frattempo, siamo in attesa dell'arrivo di Black Panther: Wakanda Forever.