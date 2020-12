Scream, arriva la prova definitiva che il nuovo film sarà un bagno di sangue!

Com'era facile intuire in base ai precedenti episodi, anche il prossimo capitolo della saga di Scream sarà un bagno di sangue: e la nuova foto dal set pubblicata sui social a quanto pare ne è la prova definitiva!

Come potete vedere in calce all'articolo, l'account ufficiale del film per il social network Twitter ha postato un'immagine dal set che ritrae un grosso coltello immerso in una pozza di sangue. Lo scherzoso post mostra anche la mano di un membro della troupe che sta cercando di pulire la chiazza rossa, e la didascalia assicura: "C'erano solo poche gocce di sangue da pulire sul set di Scream!"

Un'altra nota, che simula gli interventi di censura di Twitter ai danni dell'ex presidente Donald Trump, avverte i fan: "Fonti ufficiali assicurano che il contenuto di questo tweet è falso". Come a dire, sul set di sangue ce n'è stato a litri.

Ricordiamo che le riprese di Scream sono ufficialmente completate e adesso i fan sono in attesa di un primo trailer. Nel cast, oltre alle new entry Dylan Minnette, Jack Quaid, Melissa Barrera, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison, tornano anche la star del franchise Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, David Arquette int quelli di Dewey Riley e Courteney Cox in quelli di Gale Weathers.

Scream è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo di registi Radio Silence (Ready or Not, V/H/S) da una sceneggiatura di James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Castle Rock). Courtney Cox ha recentemente dichiarato che il nuovo film avrebbe reso fiero il compianto Wes Craven, celebre creatore della saga.