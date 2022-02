Scream: arriva l'annuncio ufficiale della lavorazione del prossimo capitolo

Mentre in questi giorni i registi dell'ultimo capitolo hanno discusso del futuro della saga di Scream, oggi Paramount Pictures e Spyglass hanno annunciato ufficialmente la lavorazione un nuovo sequel dell'amata saga slasher, confermando lo stesso team creativo dietro Scream 5.

Ebbene, dopo la notizia del superamento dei 100 milioni d'incasso di Scream 5, l'annuncio di un nuovo film con Ghostface era solo questione di tempo. Così, ritroveremo alla regia il duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, membri del collettivo Radio Silence, alla sceneggiatura James Vanderbilt e Guy Busick e alla produzione la casa Project X. In particolare, il creatore e sceneggiatore del primo Scream, Kevin Williamson, figurerà come produttore esecutivo al fianco di rappresentanti di Spyglass e Radio Silence. Inoltre, ci viene anche fatto sapere che l'inizio delle riprese è previsto per l'estate del 2022. Per quanto riguarda il titolo del prossimo Scream, invece, non abbiamo alcuna informazione al momento. Sarà dunque interessante scoprire come decideranno di intitolarlo, dopo aver distribuito l'ultimo capitolo semplicemente come "Scream", senza il numero 5.

Qui di seguito potete leggere il comunicato ufficiale di Paramount e Spyglass: "Siamo estremamente grati ai fan che hanno accolto con tanto entusiasmo il nostro film in tutto il mondo. Non vediamo l'ora che il pubblico possa vivere quello che Radio Silence - Bettinelli-Olpin e Gillett -, gli sceneggiatori Jamie e Guy e la casa Project X hanno in serbo per la nostra famiglia di Woodsboro - la città immaginaria in cui è ambientata la saga".

Anche voi avete apprezzato l'ultimo Scream e siete contenti di questo annuncio? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi consigliamo di dare una letta alla nostra recensione di Scream 5.