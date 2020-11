Scream, Alison Brie condivide la sua classifica di preferenza dei film della saga

Mentre siamo tutti in trepidante attesa del prossimo capitolo della saga di Scream, Alison Brie, che ha vissuto sulla sua pelle il brivido di un incontro con Ghostface in Scream 4, ha detto la sua sul ranking dei vari film del franchise.

Lasciatele a Rebecca Walters le classifiche.

Intervistata da Collider, l'attrice e grande fan della saga di Scream, Alison Brie, ha rivelato di aver da poco completato il rewatch della serie di film assieme al marito Dave Franco, e di avere pronta la sua classifica di gradimento.

Prima di tutto, ci tiene a specificare che "Per me, Scream 3 è meglio di Scream 2"; poi, ammettendo di essere forse un tantino parziale nel giudicare, continua: "E poi, insomma, potrei essere un po' di parte, ma la mia classifica sarebbe questa: lo Scream originale, poi una distanza considerevole, e poi direi Scream 4, Scream 3 e Scream 2".

Curioso come l'unica posizione con la quale critica e pubblico siano concordi sia (prevedibilmente) il primo film, che ovviamente occupa la posizione più alta in classifica. Ma se andiamo i punteggi ottenuti dalle quattro pellicole su Rotten Tomatoes, vediamo come Scream 2 sia in realtà il preferito dei più dopo l'originale, e come Scream 3 sia invece il meno gradito dell'intera saga. Al terzo posto troviamo invece il quarto capitolo.

Scream (1996) - 78% e 79%

Scream 2 (1997) - 81% e 57%

Scream 4 (2011) - 60% e 55%

Scream 3 (2000) - 39% e 37%

Dove si posizionerà, invece, alla sua uscita il nuovo Scream?