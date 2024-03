Scream 7 si farà o verrà cancellato definitivamente? Parla una star della saga

Scream 7 sta attraversando diverse difficoltà a livello produttivo, e molti fan temono che alla fine il film sarà cancellato dalla Paramount: che cosa ne pensa il co-protagonista Mason Gooding?

La star, che ha interpretato Chad Meeks-Martin negli ultimi due episodi con Melissa Barrera e Jenna Ortega, si è detto fiducioso che Scream 7 verrà comunque realizzato, anche se finirà con l'essere molto diverso da quello previsto dai piani originali: "Stiamo parlando di un film pronto a fare soldi, quindi ve lo garantisco, lo faranno", ha detto l'attore a Variety durante la festa pre-Oscar organizzata da Vanity Fair al Bar Marmont di West Hollywood. "Però voglio mettere in chiaro che ora come ora non so ancora niente. È una di quelle decisioni che vengono prese ai piani alti, per le quali uno come me deve solo aspettare di ricevere la telefonata."

Scream 7 ha iniziato a sgretolarsi lo scorso novembre, quando la star Melissa Barrera è stata licenziata da Spyglass, la casa di produzione del film, a seguito della pubblicazione sui social di alcuni posti ritenuti antisemiti sulla guerra tra Israele e Hamas. Successivamente, dopo mesi di indiscrezioni, è stato confermato che la co-protagonista Jenna Ortega non sarebbe tornata a causa di un conflitto di programmazione con la seconda stagione della sua serie Netflix Mercoledì e per questioni di budget legati al cachet richiesto dall'attrice. Infine, circa un mese dopo, anche il regista Christopher Landon ha annunciato di aver abbandonato il film “settimane prima”.

Ora Variety ribadisce le informazioni pubblicate in esclusiva al tempo: il film era in fase di riorganizzazione già prima del licenziamento di Melissa Barrera, con James Vanderbilt e Guy Busick, gli autori dei due precedenti episodi di Scream, che stavano lavorando su una nuova sceneggiatura. La veterana della serie Neve Campbell e la star Patrick Dempsey sono nella lista dei desideri dei produttori come nuovi protagonisti.