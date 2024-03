Scream 7, tornerà anche Courteney Cox? L'ufficialità sembra a un passo!

Dopo l'annuncio del ritorno di Neve Campbell in Scream 7, il nuovo capitolo della celebre saga vedrà probabilmente ulteriori conferme per quanto riguarda il cast.

A darne notizia è il noto insider Daniel Richtman, che parla di due graditi ritorni: Patrick Dempsey sarebbe in trattative per tornare nel ruolo del detective Mark Kincaid, mentre Courteney Cox sarebbe in procinto di riprendere in mano il personaggio di Gale Weathers, uno dei volti più riconoscibili dell'intero franchise, sopravvissuta miracolosamente al suo ultimo incontro con Ghostface. Quanto al personaggio interpretato da Dempsey, lo abbiamo visto per l'ultima volta alla fine di Scream 3 e nel quinto capitolo della serie si accennava alle sue nozze con Sidney Prescott.

Il ritorno di Neve Campbell è stato reso noto poco tempo dopo le notizie del licenziamento di Melissa Barrera e della rinuncia al progetto da parte di Jenna Ortega, riaccendendo - comprensibilmente - l'entusiasmo del pubblico, convinto che la saga horror fosse ormai vicina al capolinea. Niente di più falso, visto anche l'impegno di Kevin Williamson dietro alla macchina da presa: l'autore del soggetto dei primi 5 lungometraggi sarà infatti per la prima volta regista di uno dei film della serie, sostituendo Christopher Landon. Quest'ultimo si era infatti ritirato dalla produzione del film subito dopo aver "perso" le due attrici principali, dichiarando: "Questo fatto deluderà alcuni e ne renderà felici altri. Questo lavoro da sogno si è trasformato in un incubo, e il mio cuore si è spezzato per tutti coloro che erano coinvolti. Ma è tempo di andare avanti".

Anche se le informazioni sul film ci vengono fornite poco a poco e sono ancora piuttosto frammentarie, vi lasciamo a quello che sappiamo su Scream 7.

I Cavalieri Dello Zodiaco - Parte 2 -(4 Bd) è uno dei più venduti oggi su