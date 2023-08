Scream 7, svelato il nuovo regista della saga: Jenna Ortega non tornerà?

Dopo i rumor degli scorsi giorni, partiti da Bloody Disgusting, adesso è diventato ufficiale: Scream 7 non sarà diretto dal duo dei Radio Silence Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett ma vedrà l'esordio di un acclamato regista horror nella famosa saga creata da Wes Craven.

In queste ore infatti il The Hollywood Reporter ha confermato che Christopher Landon, apprezzato regista di Happy Death Day e Freaky, è stato reclutato per dirigere la settima puntata del franchise dedicato agli omicidi di Ghostface. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Radio Silence), che in questi anni hanno riportato in auge la saga con Scream (2022) e Scream 6, rimarranno a bordo del progetto in qualità di produttori esecutivi.

Al momento non è stato svelato chi scriverà la sceneggiatura del film, ma The Hollywood Reporter anticipa che gli attori Melissa Barrera e Mason Gooding torneranno nei panni dei rispettivi personaggi. Per quanto riguarda un ritorno di Jenna Ortega, solo il tempo lo dirà: "L'accordo con Jenna Ortega è da tenere d'occhio, poiché l'attrice ha firmato per il franchise prima di diventare una star di punta grazie a Mercoledì di Netflix". Siamo dunque portati a ipotizzare che l'attrice voglia un adeguamento del contratto per tornare nel settimo episodio, ma al momento è impossibile sapere come si evolverà la situazione dato che gli scioperi WGA e SAG-AFTRA hanno interrotto le produzioni a Hollywood.

Restate sintonizzati per saperne di più: nel frattempo, recuperate il trailer di Scream 6.