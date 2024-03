Scream 7: tutto quello che sappiamo sul nuovo film con Neve Campbell senza Jenna Ortega

Dopo i clamorosi colpi di scena degli scorsi mesi, Scream 7 è stato annunciato ufficialmente una seconda volta, questa volta con un team creativo totalmente nuovo che includerà il ritorno di Neve Campbell come protagonista e Kevin Williamson alla regia.

L'attrice, protagonista assoluta di tutti i quattro primi episodi di Scream e tornata in questo nuovo ciclo narrativo con un ruolo secondario in Scream 2022, è stata richiamata all'ovile dopo il licenziamento di Melissa Barrera e il non-rinnovo di Jenna Ortega: nessuna delle due giovani star di Scream 5 e Scream 6 tornerà nel settimo capitolo, i cui dettagli della trama sono ancora sconosciuti sebbene adesso sappiamo che la mitica Sydney Prescott sarà di nuovo al centro degli omicidi della prossima incarnazione di Ghostface.

Allo stesso tempo, insieme a Melissa Barrera e Jenna Ortega anche il regista Christopher Landon ha abbandonato Scream 7, e il suo sostituto sarà nientemeno che Kevin Williamson: questo nome potrebbe dire poco o nulla ai nuovi fan del franchise, ma al contrario i più anziani stanno festeggiando dal momento dell'annuncio ufficiale dato che Williamson è il creatore della saga di Scream e lo sceneggiatore del primo storico film di Wes Craven. Recentemente l'autore, che ha comunque operato come produttore e autore associato degli altri capitoli del franchise di Scream, è tornato alla ribalta con l'acclamato horror slasher Sick, per il quale ha firmato il copione, ma Scream 7 sarà solo la sua seconda regia in tutta la carriera: la prima risale al 1999, con la commedia noir Killing Mrs Tingle.

Ricordiamo che Variety aveva anticipato il possibile ritorno di Neve Campbell diversi mesi fa, citando anche Patrick Wilson come in lizza per Scream 7.

