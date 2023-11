Scream 7, reboot totale: i protagonisti saranno Neve Campbell e Patrick Dempsey?

Dopo l'ufficialità dell'addio di Jenna Ortega, la cui presenza era già in dubbio da diversi mesi, e il clamoroso licenziamento di Melissa Barrera, il prossimo capitolo della saga Scream 7 andrà verso un reboot produttivo totale.

Secondo un nuovo rapporto di Variety, infatti, la sceneggiatura di Scream 7 sarà riscritta da capo, con una nuova storia che sostituirà le sorelle Sam e Tara Carpenter nei ruoli di protagoniste: sebbene Melissa Barrera e Jenna Ortega avessero un contratto per solo due film per la serie, estinto con Scream VI, i produttori stavano pianificando che il loro ritorno anche per il settimo episodio, che era già stato scritto con una nuova storia dedicata alle sorelle Carpenter. Ora però Variety parla di un possibile ritorno di Neve Campbell al fianco di Courteney Cox, attualmente in cima alla "lista dei desideri" di Spyglass. Come rivela la rivista, i produttori della serie sono “ansiosi di vedere il ritorno di Sydney Prescott", protagonista originale della saga rimasta fuori solo da Scream 6.

Inoltre, sempre stando a Variety il protagonista maschile di Scream 7 sarà Patrick Dempsey, appena eletto uomo più sexy del mondo dalla rivista People, ora al cinema con l'horror slasher Thanksgiving di Eli Roth e presto di ritorno sui grandi schermi con Ferrari di Michael Mann. Il rapporto segnala anche, un po' come accaduto recentemente con Daredevil: Born Again, non tutta la sceneggiatura esistente di Scream 7 verrà stracciata, con alcune sequenze e importanti colpi di scena che saranno inclusi nella nuova versione, scritta dagli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick.

Il film, che sarà diretto da Christopher Landon, non ha ancora una data d'uscita, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.