Scream 7, perché i registi di Scream 5 e Scream 6 hanno lasciato il nuovo capitolo?

Il regista di Freaky e Auguri per la tua morte Christopher Landon dirigerà Scream 7 al posto di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence, che invece avevano diretto i precedenti Scream 2022 e Scream 6.

Ma come mai il duo ha deciso di lasciare la regia di Scream 7? Curiosamente, è stato lo stesso Landon a rispondere a questa domanda, durante una recente intervista promozionale concessa a ComicBook: a quanto pare, i due registi hanno reputato 'completo' il loro ciclo narrativo su Scream, ed erano desiderosi di cimentarsi in nuovi progetti (come ad esempio il prossimo film di mostri della Universal). Secondo Landon, la decisione di Bettinelli-Olpin e Gillett - che comunque rimarranno nel progetto come produttori esecutivi - è arrivata di punto in bianco, motivo per il quale l'offerta di dirigere Scream 7 si è materializzata all'improvviso.

"Per me questa cosa è successa all'improvviso, letteralmente", ha spiegato Landon. "Quello che mi risulta è che, dopo averne discusso per qualche tempo, Tyler e Matt si sono resi conto di voler fare qualcos'altro, dato che avevano passato gli ultimi anni a lavorare alla saga di Scream. Una volta presa quella decisione ovviamente hanno dovuto trovare un sostituto, e per mia fortuna conosco Kevin Williamson, che ha scritto il film originale, da molto, molto tempo, lo considero un amico. Penso che sia stato lui a fare il mio nome, e tutti si sono detti d'accordo. Sono davvero entusiasta di aver ricevuto questa opportunità".

Scream 7 non ha ancora una data d'uscita. Per altri contenuti, ecco le ultime indiscrezioni sul ritorno di Jenna Ortega in Scream 7.