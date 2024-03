Scream 7, anche Patrick Dempsey in trattative: svelato l'inizio delle riprese?

Oltre al ritorno di Courtney Cox, già rivista in Scream 2022 e in Scream 6, anche Patrick Dempsey potrebbe tornare nel prossimo capitolo della saga, l'attesissimo e chiacchieratissimo Scream 7.

Stando alle ultime novità pubblicate dal famoso insider Daniel Richtman, le riprese di Scream 7 inizieranno quest'estate, con la produzione decisa ad accelerare il processo di sviluppo dietro le quinte dopo i tantissimi contrattempi cui è andata incontro negli scorsi mesi, dal licenziamento di Melissa Barrera all'addio di Jenna Ortega e del regista Christopher Landon.

Sappiamo già che Neve Campbell farà il suo grande ritorno in Scream 7, e che tornerà nei panni di Sydney Prescott come protagonista assoluta dopo aver ripreso il ruolo come personaggio secondario nel sequel/reboot/remake del 2022, ma insieme a lei questa volta dovrebbe tornare anche Patrick Dempsey, che interpretò il personaggio di Mark Kincaid in Scream 3 di Wes Craven, uscito nel 2000: la star di Grey's Anatomy, vista recentemente in Ferrari di Michael Mann, è stata già al centro di un nuovo horror slasher, ovvero Thanksgiving di Eli Roth, arrivato al cinema in Italia negli scorsi mesi.

Ricordiamo che il co-creatore della saga e sceneggiatore del primo episodio Kevin Williamson sarà il regista di Scream 7. Il film non ha ancora una data d'uscita, ma vi terremo aggiornati.

