Scream 7, Neve Campbell torna nel cast! Alla regia l'autore dei primi 5 film

Si torna sempre dove si è stati bene, anche dopo una piccola (per quanto significativa) battuta d'arresto: il vecchio adagio vale anche per Neve Campbell, che evidentemente ha sentito la mancanza della sua Sidney Prescott e dell'atmosfera che si respira sul set di Scream. Lo strappo con la saga, insomma, può dirsi acqua passata?

Stando a quanto leggiamo parrebbe proprio di sì: pochi minuti fa Neve Campbell è stata infatti annunciata nel cast di Scream 7 dopo aver dato forfait nel sesto capitolo del franchise per la prima volta dal suo esordio nel 1996! Una notizia che non può non far piacere ai fan, soprattutto dopo le polemiche suscitate dal licenziamento di Melissa Barrera.

"Sono entusiasta di darvi quest'annuncio! Sidney Prescott sta tornando! Per me è sempre un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio amore per questi film e per ciò che rappresentano per me non è mai svanito" si legge nel post pubblicato dall'attrice tramite il suo profilo Instagram.

Contestualmente al suo ritorno, Campbell ha anche ufficializzato il nome del nuovo regista dopo il recente addio di Christopher Landon: "Ho sempre sognato di farne uno diretto da Kevin Williamson. Ed è proprio questo che succederà, perché Kevin Williamson sarà il regista di Scream 7!" sono state le parole con cui l'attrice ha annunciato l'arrivo dell'autore del soggetto dei primi 5 film di Scream. Cosa ne dite? Ci sono le premesse per far bene? Diteci la vostra nei commenti!

