Scream 7, Melissa Barrera vorrebbe approfondire il lato oscuro di Sam

La nuova saga di Scream vede una nuova generazione di Woodsboro affrontare Ghostface. Questa volta, tuttavia, il killer sottovaluta la protagonista Sam e la sua linea di sangue. La figlia segreta dell'assassino Billy Loomis ha visioni del padre defunto che la incoraggiano a forgiare la propria strada, un lato da approfondire in Scream 7 forse?

Nel film uscito quest'anno, Sam è braccata dal resto della famiglia di Richie e, in un finale sanguinoso, cruento e infuocato, abbraccia finalmente l'assassino che è in lei, massacrandoli con soddisfazione mentre decide di andare avanti con la sua vita, accettando una parte di lei sarà sempre un assassino.

Se ve la siete persa e volete approfondire, ecco qui la nostra recensione di Scream 6.

Quella divisione nella sua personalità è quella che attrae enormemente l'attrice Melissa Barrera, ed è una cosa che desidera esplorare in un potenziale Scream 7, come ha spiegato durante un'intervista a Digital Spy.

"Ci sono così tanti posti in cui Sam potrebbe andare. Questo è uno dei motivi per cui, quando ho letto la sceneggiatura di Scream 5, ero così interessata al personaggio. C'è così tanto potenziale qui su dove potrebbe andare con la sua salute mentale, è semplicemente imprevedibile".

Oltretutto vi ricordiamo che anche Josh Segarra tornerebbe per un nuovo Scream.

"Trovo che quell'oscurità in lei la renda molto più interessante da interpretare e da guardare. Lei è l'eroina ma è anche una specie di cattiva. È questa contraddizione in lei che trovo affascinante e, se riusciamo a farne un altro, mi piacerebbe conoscere meglio questo suo lato. Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro con lei fino a questo punto, quindi mi affido a loro per sapere dove portarla, in un modo che possa essere inaspettato e interessante anche per i fan" ha concluso Barrera.

Sembra quindi che non ci siano solo i fan trepidanti di conoscere il futuro di questo fortunato franchise, nonché dei suoi personaggi. Non resta che attendere ulteriori sviluppi in merito ad un eventuale Scream 7.