Scream 7, Melissa Barrera rompe il silenzio sul licenziamento: 'È stata dura'

In Scream 7 non ci sarà Melissa Barrera, e questo lo sappiamo ormai da un po': l'attrice è stata licenziata dalla produzione in seguito ad alcuni commenti sul conflitto israelo-palestinese e per lei non sembrano esserci speranze di reintegro. Solo ora, però, la diretta interessata ha deciso di dire la sua sulla cosa.

Mentre sembra sempre più probabile il ritorno di Courteney Cox in Scream 7, Barrera ammette infatti di aver attraversato un periodo piuttosto difficile in seguito all'allontanamento dal franchise: l'attrice, però, non si dà per vinta e ci tiene a far presente di avere comunque più di un motivo per essere soddisfatta della sua condizione.

"Nulla di tutto ciò mi rende felice. È stato tutto molto triste perché tengo moltissimo a questo franchise, non è mai un bene quando accadono cose del genere. [...] È stata dura, sono stata di umore davvero buio, ma so anche di essere fortunata. Ho potuto contare sul supporto delle persone che mi sono vicine, del mio team e in particolar modo del mio pubblicista e questo ha fatto sì che andassi avanti" sono state le sue parole. Vedremo se in futuro ci sarà modo di ricucire lo strappo: nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Patrick Dempsey in Scream 7.

