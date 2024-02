Scream 7, Matthew Lillard non chiude al ritorno: 'Ma nessuno mi ha chiamato'

Il franchise di Scream è in caduta libera: dopo l'addio del regista a Scream 7 e di Jenna Ortega, senza contare il licenziamento di Melissa Barrera, ci vorrebbe proprio un miracolo per salvare il nuovo capitolo della saga.

L'iconica Neve Campbell è pronta a tornare in Scream ma non è l'unico personaggio del passato disposto ad avviare l'opzione nostalgia e potrebbe essere proprio Matthew Lillard. Sappiamo bene che Stu Macher è morto ma in ambito cinematografico tutto è possibile (anche la risurrezione): "Non lo so - ha detto l'attore - ho avuto una grande carriera e ne sono molto orgoglioso. Per tornare la storia dovrebbe davvero avere senso - ha sottolineato Lillard - inoltre sarei più entusiasta di fare qualcosa che non ho mai fatto piuttosto che tornare indietro e interpretato un ruolo che ho già fatto in precedenza".

Sebbene le parole della star di Five Nights at Freddy's suggeriscano numerosi dubbi, Lillard non chiude completamente le porte alla possibilità di un ritorno: "Vedremo cosa succede. Nessuno mi ha chiamato - ha detto l'attore - nessuno sembra interessato al ritorno di Stu tranne i fan che stanno impazzendo e adorano l'idea".

Un Ghostface dal passato è possibile? Al momento la produzione di Scream 7 sta attraverso un momento difficile e forse proprio un ritorno alle origini potrebbe rivelarsi un'intuizione vincente.